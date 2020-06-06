نجل مصاب بكورونا يطهر الشوارع بمحيط مستشفى حميات الزقازيق

عمل أحمد النبراوي مقيم بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، على تعقيم وتطهير الشوارع المحيطة بمستشفى حميات الزقازيق بعد احتجاز والده بالعناية المركزة بالمستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال النبراوي، إنه بمجرد شعور والده بأعراض الإصابة بالمرض سارعوا بإجراء الفحوصات الطبية له وتبين إصابته بالفيروس.

وأشار إلى أنهم لا يعلمون مصدر العدوى خاصة أن والده يلتزم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ولم يخرج من المنزل منذ فترة.

وأشار إلى أنه بعد تأكد إصابة والده أجرى جميع أفراد الأسرة الفحوصات الطبية اللازمة وتبين سلبية نتائج الفحوصات وعدم إصابة أي منهم بالفيروس. لافتا إلى أنهم جميعا خضعوا للعزل المنزلي لمدة 14 يوما كإجراء احترازي.

وأوضح أنه أجرى عدد من الفحوصات والتحاليل كما يجري أشعة على الصدر كل يومين لزيادة التأكد من عدم إصابته بالفيروس، لافتا إلى أن جميعها سليمة وتؤكد عدم إصابته بالمرض وعدم ظهور أي أعراض.

وأضاف أنه يتردد على المستشفى لمتابعة حالة والدة الصحية بعد احتجازه بالمستشفى منذ عدة أيام، وأثناء ذلك قرر تعقيم وتطهير الشوارع المحيطة بالمستشفى على نفقته الخاصة، مشيرا إلى أنه يقوم بشراء المطهرات وأدوات النظافة المختلفة ويعقم الشوارع حرصا على سلامة المترددين على المستشفى بالإضافة إلى مرتادي الشارع من المواطنين وأصحاب المحلات، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار مبادرة مشاركة أفراد المجتمع المدني لمواجهة هذه الجائحة.