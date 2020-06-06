بيطري الشرقية يحصن 60 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية

أعلنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، عن تحصين 60 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأوضح الدكتور بركات محمد علي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه يتم عمل زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمي القلاعية، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأشار إلى أنه تم تحصين 60 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع في الفترة من 18 أبريل حتى 30 مايو 2020م، خلال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أنه يتم الفحص الظاهري للتأكد من صحة الحيوانات ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المرقمة والمحصنة والسليمة فقط للأسواق.