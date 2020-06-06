عاجل.. السعودية تسجل ارتفاعا غير مسبوق في وفيات وإصابات كورونا

شهدت السلطات الصحية السعودية أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، للمرة الأولى، مع رصد أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات جراء الوباء أيضا.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، تسجيل 3121 إصابة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 2591 إصابة أمس، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم رصدها في المملكة حتى الآن 98869 حالة، وأكدت الوزارة وفاة 34 شخصا جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، مقابل 31 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 676 حالة وفاة.