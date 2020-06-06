كورونا في الخليج.. السعودية تقترب من 96 ألف إصابة.. عمان تتجاوز 15 ألف

وصل عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم، منذ ظهوره في مدينة "ووهان" الصينية، إلى 6.826.342 ، فيما وصل إجمالي الوفيات 397.415، بينما بلغت حالات الشفاء منه 3.312.906 حالة، إنه وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي نشر في جميع دول العالم الهلع، منذ ظهوره في ديسمبر الماضي، في وسط الصين، كذلك انتشر سريعا في أنحاء العالم، ومن بينها دول منظمة مجلس التعاون الخليجي.

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، منظمة إقليمية سياسية، اقتصادية، عسكرية وأمنية عربية مكوّنة من ست دول عربية تطل على الخليج العربي وتشكل أغلبية مساحة شبه الجزيرة العربية، هي السعودية وسلطنة عمان والإمارات والكويت وقطر والبحرين.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، تسجيل 2591 حالة إصابة جديدة بكورونا المستجد ليصبح الإجمالي 95748 حالة .

وقالت الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 1651 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 70616 حالة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" الإلكترونية السعودية.

وكشفت الوزارة السعودية، تسجيل31 حالات وفيات ليصل إجمالي الوفيات إلى 642 حالة، مؤكدة أن عدد الحالات النشطة 24490 منها 1412 حالة حرجة.

ارتفاع إجمالي الاصابات بالوباء في قطر إلى 65495 حالة

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة العامة، أمس الجمعة، تسجيل اربع حالات وفاة بكورونا المستجد، ليصل عدد حالات الوفاة الى 49 حالة.

وقالت الوزارة القطرية، في بيان، ان 1754 اصابة جديدة بكورونا المستجد سجلت ايضا ليرتفع اجمالي الاصابات الى 65495 حالة.

وأشارت الصحة القطرية، إلى ان الحالات الجديدة هي لعمالة وافدة أصيبت نتيجة المخالطة.

واضافت الوزارة القطرية، انه سجل ايضا تماثل 1467 حالة للشفاء ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 40935 حالة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل حالة وفاة بالوباء ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 22 حالة إضافة إلى تسجيل 437 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة البحرينية، على حسابها في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ان حالة الوفاة تعود لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 66 عاما تعاني أمراضا وظروفا صحية كامنة.

واشارت الصحة البحرينية، إلى ان من بين الإصابات الجديدة 182 حالة تعود لعمالة وافدة فيما تعود 247 حالة لمخالطين لمصابين و ثماني حالات قادمة من الخارج.

وأوضحت الوزارة البحرينية، ان العدد الإجمالي للحالات المتعافية بلغ 8471 حتى الان بعد تسجيل 743 حالة وإخراجها من مركز العزل والعلاج وذلك بعد تلقيها الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص.

وأشارت الصحة البحرينية، إلى ان عدد الحالات القائمة بلغ 5240 منها 5229 "مستقرة" و 11 تحت العناية.

وفي سلطنة عمان، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 770 حالة إصابة جديدة الوباء، منها 343 لعمانيين، و427 لغير عمانيين ليصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 15086 و72 وفاة وتماثل 3451 حالة للشفاء، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء العمانية الرسمية .

وأشارت الوزارة العمانية، إلى أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال 24 ساعة الماضية، 2463، فيما بلغت الحالات المنومة اليوم حالة واحدة وإجمالي المنومين 227 وإجمالي الحالات المنومة في العناية المركزة 60.

الكويت تتخطى حاجز 30 ألف إصابة بالوباء

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة تسجيل 723 اصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 30644 حالة في حين تم تسجيل 8 حالات وفاة،ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 244.

وسجلت الوزارة الكويتية، شفاء 1054 حالة من المصابين ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء إلى 18277.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، إن حالات الاصابة الـ723 السابقة تضمنت 262 حالة لمواطنين كويتيين و139 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية و101 حالة لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية و94 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية أما بقية الحالات فهي من جنسيات أخرى.

واشار السند، لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 197 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بكورونا المستجد وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12123 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال الـ24 ساعة الماضية 485 شخصا.

وذكر السند، أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 2894 مسحة، مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 308.900 فحص.

وبحث رئيس مجلس الوزراء الكويتي صباح خالد الحمد الصباح، مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، وسبل التعاون لتحقيق السلم والأمن الدوليين.

وأعرب جوتيرش- خلال الاتصال الهاتفي الذى تلقاه رئيس مجلس الوزراء الكويتي- عن شكره وتقديره لأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، لحرص الكويت الدائم، على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وبرامجها ومنظماتها المختلفة، ومساندتها الكبيرة للجهود الدولية في مكافحة كورونا المستجد.

ارتفاع إجمالي إصابات الإمارات إلى 37642 حالة

وفي الإمارات، أعلنت السلطات، أمس الجمعة، تسجيل 624 اصابة جديدة بكورونا المستجد ليبلغ عدد الاصابات الاجمالي هو 37642 حالة.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية في بيان صحفي انه تم شفاء 765 حالة جديدة ليرتفع مجموع حالات الشفاء الى 20337 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الاماراتية الرسمية "وام".

وكشفت الوزارة الإماراتية، عن تسجيل حالة وفاة واحدة ليبلغ اجمالي الوفيات 274 حالة، مشيرة الى ان اكتشاف الاصابات جاء من خلال اجراء اكثر من 44 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المواطنين والمقيمين وباستخدام افضل واحدث تقنيات الفحص الطبي.