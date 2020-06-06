"شباب عمال مصر": ندرس تخصيص أرقام هاتفية لرصد حالات الإصابة بكورونا

طالب عبدالعزيز سمير نائب رئيس اتحاد شباب عمال مصر، العمال بجميع القطاعات بارتداء الكمامات أثناء عملهم، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارة الصحة والسكان، حفاظها على سلامتهم، وسلامة المقربين منهم سواء كانوا من أفراد أسرهم أو العاملين معهم في أي مكان.

وحذر "سمير" في بيان اليوم، العمال، من التواجد في الأماكن المزدحمة، مع ضرورة الالتزام بمسافات الأمان بين بعضهم البعض، خاصة في أماكن العمل، لافتا إلى أن الاتحاد يدرس في الفترة المقبلة، طرح أرقام مخصصة للإبلاغ عن أي حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا المستجد، علاوة على تلقي شكاوى العمال المصابين، لتذليل كافة المعوقات أمامهم.

وتابع نائب رئيس اتحاد شباب عمال مصر: "نسعى دائما لتحسين أوضاع العاملين في مختلف المجالات، انطلاقا من دور الاتحاد الوطني لدعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة على مستوى الجمهورية".