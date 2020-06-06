تعافي ممرض من فيروس كورونا بجنوب سيناء

أعلنت نقابة التمريض بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، عن تعافي جمال جاد، أحد أطقم التمريض بالمحافظة، من فيروس كورونا، وخروجه من مستشفى أبو خليفة، عقب تماثله تمامًا للشفاء.

وقدمت نقابة التمريض، التهاني لزميلهم جمال جاد لشفائه وعودته لأسرته معافيَا.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم السبت، أن الزميل أصيب بالفيروس خلال عمله بمستشفى طور سيناء العام.

كما تقدمت النقابة بالشكر لكل من الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، الدكتور أحمد حسنين وكيل مديرية الصحة، والدكتور هاني العزبي، مدير إدارة المستشفيات بالمحافظة، لسرعة تحويل جمال جاد، إلى مستشفى أبوخليفة لاستكمال العلاج، ومتابعته خلال فترة العلاج.