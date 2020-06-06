نائب: رفض المستشفيات الخاصة علاج كورونا تهرب من المسؤولية

اعتبر الدكتور أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن رفض المستشفيات الخاصة علاج مصابي فيروس كورونا يعد تهربا من المسؤولية الوطنية، مشددا على أن هذا الرفض غير مبرر وسيضطر البرلمان للجوء إلى تطبيق قانون الطوارئ.

وقال أبوالعلا لـ"الوطن"، إن المادة 121 من قانون الطواريء تعطي الدولة الحق في إجبار مستشفيات القطاع الخاص على علاج المواطنين، وخاصة إننا أمام أزمة عالمية ويجب على الجميع القيام بدوره وتضادفر الجهود في مكافحة هذا الوباء.

وأضاف أن تفشي فيروس كورونا ظروف استثنائية يمر بها العالم كله وحياة المواطنين مهددة بالخطر، وفي المقابل تتهرب المستشفيات الخاصة من القيام بواجبها اعتراضا على التسعيرة التي وضعتها الدولة لعلاج مرضى كورونا.

وتابع أبوالعلا أن التسعيرة التي وضعتها الحكومة لعلاج مصابين فيروس كورونا في مستشفيات القطاع الخاص جاءت بعد دراسة من لجنة التسعير بوزارة الصحة، مؤكدا على أنه ليس من الوطنية الانسحاب العلني من ميدان المعركة وعلى الجميع تأدية دوره المنوط به تجاه الدولة والشعب لعبور الأزمة.