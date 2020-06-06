الكنيسة تسمح لطلاب الثانوية بـ"التناول" غدا خلال قداسات "عيد العنصرة"

تقيم الكنائس القبطية الأرثوذكسية، غدا الأحد، قداسات استثنائية احتفالا بما يعرف بـ"عيد العنصرة" وهو أحد الأعياد السيدية الكبرى بالكنيسة.

وعيد العنصرة، يرمز إلى ما يعرف في المسيحية بحلول "الروح القدس" على تلاميذ المسيح بعد صعوده للسماء، ويطلق عليه أيضا "عيد الخمسين" أو "أحد العنصرة" أو "أسبوع العنصرة".

وبحسب الكنيسة، فإن المسيح أوصى تلاميذه بنشر "الكرازة والمعمودية والتعليم"، في العالم، ويعرف هذا اليوم بأنه بداية تأسيس وخدمة الكنيسة بالعالم.

واشترطت الكنيسة لإقامة تلك القداسات الاستثنائية اشتراك 6 أفراد فقط من الكهنة والشمامسة معا فيها، إلا أنها قررت السماح لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية، بحضور القداس في نهايته للمشاركة في سر التناول وهو أحد أسرار الكنيسة السبع الذي يرمز بحسب الاعتقاد المسيحي إلى دماء وجسد المسيح، وذلك بشرط دخول الطلاب برقم الجلوس وعدم وجود مرافقين معهم، واتخاذ الإجراءات الاحترازية وطرق الوقاية والتباعد الاجتماعي وإحضار المتعلقات الشخصية من الكمامة والجوانتي قبل دخول الكنيسة وغطاء الرأس للطالبات ولفافة التناول وزجاجة تصريف التناول.

كما نبهت الكنيسة على الأقباط بامتناع أي شخص من الحضور إذا كانت درجة حرارته مرتفعة أو تبدو عليه أي من الأعراض الخاصة بالإصابة بفيروس كورونا، بحيث لا يكون سببا في إيذاء وضرر باقي الزملاء.

ويأتي إقدام الكنيسة على تلك الخطوة في ظل عدم إقامة أي قداسات أخرى قبل انعقاد امتحانات الثانوية العامة المقررة في 21 يونيو الجاري.

وكانت الكنائس تحرص سنويا على إقامة قداسات خاصة لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات لتشجيعهم على التفوق، ولكن نظرا لظروف تفشي فيروس كورونا، لجأت إلى هذا الوضع.