إيبارشية شبرا الشمالية: تطوع أطباء لمساعدة الأقباط خلال العزل المنزلي

أعلنت إيبارشية كنائس شبرا الشمالية، عن تطوع مجموعة من أبناء الكنيسة من الأطباء لخدمة الأقباط بالرد تليفونيا أو على تطبيق "واتس آب" على إي استفسارات في مختلف التخصصات.

وقالت الإيبارشية، إن ذلك يأتي في ظل الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا المستجد، ونظرا لأن البعض يحتاج إلى استشارة طبية وخاصة أن العزل المنزلي أصبح ضرورة في هذه الأيام، ولذلك تطوعت تلك المجموعة من الأطباء في تخصصات "الأمراض الصدرية، والمخ والأعصاب، والطب النفسي، والباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، وتنظيم الأسرة، والتحاليل الطبية، والأسنان، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، والعيون والرمد".

وأشارت الإيبارشية، التي يتولى خدمتها الأنبا إنجيلوس الأسقف العام، إلى أنه يرجى مراعاة المواعيد المحددة لكل طبيب.