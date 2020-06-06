تعافي 8 حالات من كورونا بالإسكندرية بينهم رضيعة.. والإجمالي يصل لـ212

فرحة عارمة تشهدها أروقة مستشفى العجمي العام للحجر الصحي في الإسكندرية، منذ أيام ومازالت مستمرة وذلك بعد خروج عدد كبير يوميا من الحالات وتعافيهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 212 حالات، بعد تعافي 5 حالات صباحا اليوم، ثم تعافي 3 آخرين منذ قليل، وظهور نتائج التحاليل سلبية من بينهم طفلة رضيعة عمرها 3 أشهر تدعى "ملك" من دار المعثور عليهم.

وأكدت الدكتورة مرفت السيد، مدير الحجر الصحي في الإسكندرية، إن عدد التعافي ارتفع إلى ٨ حالات اليوم، بعد ظهور نتائج التحاليل، بينهم 3 أطفال واحدة منهم عمرها 3 أشهر.

وأضافت أن الطفلة ملك الرضيعة موجودة في المستشفى من 10 مايو الماضي، وتلقت العلاج هي و3 آخرين من الرضع وتم وضعهم في الحضانة وخروجوا جميعا بالسلامة وتم نقلهم إلى دار المعثور عليهم.