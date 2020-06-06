الداخلية البريطانية تدعو لعدم التظاهر ضد العنصرية في ظل أزمة كورونا

حثت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، اليوم، المحتجين في بريطانيا بعدم الاحتشاد والتجمع للمشاركة في المظاهرات ضد العنصرية، والتي تُعرف باسم "حياة السود مهمة"، أثناء مكافحة البلاد لجائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت باتيل: "نحن نواجه جائحة صحية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وفيروس كورونا هو فيروس قاتل، وبالطبع أقول لهؤلاء من يريدون الاحتجاج: أرجوكم لا تحتجوا".

وشددت باتيل، أيضا في تصريحات تلفزيونية، نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "يجب أن نعطي الأولوية للصحة العامة في هذا الوقت بالأخص".

يذكر أن بريطانيا شهدت بعض المسيرات الاحتجاجية والمظاهرات ضد العنصرية في محيط السفارة الأمريكية بلندن وذلك تضامنا مع الاحتجاجات المتزامنة في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية التي اندلعت على خلفية قتل ضابط شرطة أبيض لمواطن أسود يُدعى جورج فلويد أثناء اعتقاله في مدينة مينابوليس الأمريكية.