مطار القاهرة: استقبال 296 مصريا من الكويت.. ومغادرة 479 جزائريا وفرنسيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رحلة دولية قادمة من الكويت، بينما غادر المطار رحلتان دوليتان، الأولى إلى دولة الجزائر، وعلى متنها 302 مواطن جزائري، والثانية إلى باريس وعلى متنها 177 مواطنا فرنسيا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إن الرحلة التي استقبلها مطار القاهرة الدولي، سيرتها شركة "مصر للطيران" وعلى متنها 297 مصريا عائدين من الكويت، مشيرة إلى أن إجمالي العائدين من الخارج، والمغادرين عبر الرحلات الثلاثة 776 مصريا وجزائريا وفرنسيا.

ولفتت المصادر إلى أن جميع العائدين والمغادرين، جرى استقبالهم بمعرفة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، تحت إشراف الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي، لإجراء الكشف الطبي الإجباري بالحجر، وجرى السماح لجميع العائدين بالمغادرة لمنازلهم.

ولفتت المصادر إلى أن جميع أسر وعائلات الأطفال الـ 55 الجزائريين، تلقوا رعاية متميزة خلال فترة وجودهم بالمطار، منذ لحظة وصولهم، وحتى مغادرتهم، تحت قيادة الملاح أشرف حافظ، مدير مبنى الركاب رقم 1.