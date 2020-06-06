إصابة 16 عاملا إثر انقلاب سيارة ربع نقل بملوي

أصيب اليوم 16 عامل زراعي بعد انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بطريق "إبشادات البراجيل" في مركز ملوي بجنوب محافظة المنيا، في طريقهم للعمل بإحدى المزارع.

كان اللواء محمود خليل، مدير الأمن، تلقى إخطارا من اللواء خالد عبد السلام، مدير إدارة البحث الجنائي، بتلقيه إخطارا من العميد مصطفي منتصر، مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام بوصول 16 مصابا من بينهم 3 حالات خطرة وهم "عبد الحميد شحاتة عبد الحليم 14 سنة وعبد الحليم سيد عبد الحليم 18 سنة ويوسف فرغل سيد 12 سنة" وتنحصر إصاباتهم في كسور ونزيف بالمخ وتم تحويلهم لمستشفى المنيا الجامعي بينما تم اخضاع باقي المصابين للعلاج من إصاباتهم المختلفة.

تبين من التحريات الأولية للمقدم علاء جلال رئيس مباحث المركز أن الحادث وقع عندما كانت السيارة رقم "1684 ن ص أ" ربع نقل قيادة إبراهيم جيد قاسم 44 سنة ومقيم بقرية قلندول التابعة للمركز كانت تقل مجموعة من العمال الزراعيين جميعهم مقيمون بقرية قلندول وعزبة البرنسة وأثناء سيرها أنفجر أحد الإطارات بطريق "إبشادات ـ البراجيل" مما أدى لانقلابها وأسفر الحادث عن إصابة العمال.

وأشرف العميد عادل جلال مدير إدارة المرور بالمحافظة على رفع السيارة وتسيير حركة المرور بالطريق، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.