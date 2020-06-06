توريد 297 ألف طن من القمح للصوامع والشون بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون الحكومية.

بلغ إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة لموسم 2020 حتى اليوم 297984 طنا و894 كيلو جرام، منها 2376 طنا و720 كيلو جرام بقطاع مصر العليا، 1106234 طنا 447 كيلو جرام بقطاع القابضة للصوامع، 52066 طنا و398 كيلو جرام بقطاع المطاحن، 132917 طنا و329 كيلو بقطاع البنك الزراعي.

وتبلغ المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 249 ألف فدان، والمحافظة لديها 47 موقع شون وصوامع وهناجر لاستقبال الاقماح، وتستوعب ما يزيد على 400 ألف طن.