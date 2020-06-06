يدعو إلى إخراج المرتزقة.. بنود "إعلان القاهرة" بشأن الأزمة الليبية

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي من قصر الاتحادية، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الإعلان يمثل مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكدا تطلعه إلى دعم دولي لتلك المبادرة وقيام الأمم المتحدة بدورها حيالها، والدعوة إلى طلاق العملية السياسية.

وترصد "الوطن" في النقاط التالية أهم بنود تلك المبادرة التي أعلنها الرئيس وتتضمن ما يلي:

- إعلان وقف إطلاق النار اعتبارا من 8 يونيو 2020.

- إلزام الجهات الأجنبية كافة بإخراج المرتزقة الأجانب.

- تفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.

- استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

- حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كل الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية.

- تهدف المبادرة إلى ضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم.

- الانطلاق نحو توحيد المؤسسات الليبية وتنظيمها بما يمكنها من أداء أدوارها والتوزيع العادل للموارد الليبية على الليبيين كافة.

- اعتماد إعلان دستوري ينظم استحقاقات المرحلة المقبلة سياسيا وانتخابيا.