السيسي يعلن التوافق على "إعلان القاهرة" متضمنا مبادرة "ليبية ليبية"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّه لا يمكن أن يكون هناك استقرار في ليبيا إلا إذا تمّ إيجاد وسيلة لتسوية سلمية للأزمة تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية تكون قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه الشعب الليبي وتتيح لها في الوقت نفسه، توزيعًا عادلًا وشفافًا للثروات الليبية على كل المواطنين، وتحول دون تسربها إلى أيدي من يستخدمونها ضد ليبيا.

الرئيس السيسي: استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر

وأضاف الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي، أنَّه انطلاقًا من حرص مصر على الاستقرار السياسي والأمني لليبيا، خاصة أن استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر، وفي إطار العلاقات الخاصة التي تربط البلدين، فقد تمّ دعوة الرئيس البرلمان الليبي والقائد العام للقوات المسلحة للحضور للقاهرة للتشاور حول تطورات الأوضاع الأخيرة في ليبيا.

الرئيس: إعلان القاهرة في إطار قرارات الأمم المتحدة وجهود باريس وروما وأبو ظبي وبرلين

وتابع رئيس الجمهورية: "أسفر اللقاء عن توافق القيادة الليبية على إطلاق (إعلان القاهرة) متضمنا مبادرة (ليبية ليبية) كأساس لحل الأزمة الليبية في إطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي وأخيرًا في برلين".