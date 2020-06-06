تموين القاهرة تتحفظ على محتويات شقة لتصنيع كمامات مجهولة المصدر

وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، مديرية التموين ورؤساء الأحياء وشرطة المرافق بشن حملات على الأسواق والمحال العامة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري واحتكار السلع.

وتمكنت مديرية التموين بالقاهرة، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط محتويات شقة بالمطرية تستغل كمعمل لتصنيع المستلزمات الطبية المغشوشة وبها كمية كبيرة من زجاجات الكحول الإيثيلي والكمامات الطبية مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بالمستندات، وتحفظت على المضبوطات وحررت محضرا بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد محافظ القاهرة، على الأجهزة التنفيذية، باستمرار شن الحملات للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يحاولون استغلال الأزمة في التربح بغير وجه حق، حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.