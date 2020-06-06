لجنة الفيروسات: إعلان نتائج استخدام "أفيجان" لعلاج كورونا خلال أسبوعين

أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيجري إعلان نتائج استخدام عقار الأفيجان لعلاج مصابي كورونا، خلال أسبوع أو أسبوعين، حيث تجري تجربته بمستشفيي العبور التخصصي، وقصر العيني الفرنساوي.

وأوضح "حاتم" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن العلاج بالبلازما، هو بروتوكول من وزارة الصحة، مشيرا إلى أن استخدام البلازما، يكون من شخص متعافٍ منذ فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى شهر، ولديه أجسام مناعية مضادة لكورونا، بشرط أن تكون فصيلة الدم هي نفس فصيلة الدم للمصاب.

وتابع وزير الصحة الأسبق، بأنه جرى استخدام العلاج بالبلازما، على 20 مريضاً حتى الآن، بمستشفيات قصر العيني الفرنساوي التابع لجامعة القاهرة، ومستشفى عين شمس التخصصي، التابع لجامعة عين شمس، مؤكدا أنها أثبتت نجاحها على 15 مريضا حتى الآن، لافتا إلى أنه يجري حاليا تطبيقه على عدد من المستشفيات الجامعية بالمحافظات والأقاليم.

وبشأن عقار "الريدمسفير" الأمريكي، أوضح أنه لم يصل حتى الآن، إلى مصر، لافتا إلى أن مصر، من ضمن الدول التي ستستحدمه في إطار التجارب السريرية على بعض المرضى المصابين بكورونا.