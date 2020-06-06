حارب كورونا بعلْمه ودمه.. "علام" يعالج المرضى ويتبرع بالبلازما

حارب كورونا في مستشفى عزل النجيلة لقرابة المئة يوم، منها أكثر من شهرين مريضا، ليعود الدكتور محمد علام بعد تعافيه بأسلحة أقوى، فبعد أن عالج مرضى كورونا بعلمه وعمله قرر أن يساعدهم بدمه أيضا، حين تبرع بالبلازما للمرضى، وحث المتعافين لهذا الخطوة.

وسط تكرار تصريحات وزاة الصحة التي تناشد المتعافين من فيروس كورونا، ومر على تعافيهم أسبوعان، التبرع بالبلازما في أقرب مركز خدمات نقل دم بالمحافظات، تقدم "علام" بمبادرة لحث المتعافيين بالتبرع بالبلازما، من خلال دعوات عدة عبر صفحته على فيسبوك، منها نشر صورته خلال وبعد التبرع.

"النهاردة اتبرعت بـ4 وحدات بلازما 800 ملل".. إعلان الدكتور محمد علام الطبيب بمستشفى عزل النجيلة والمتعافي من فيروس كورونا عن تبرعه بالبلازما لحث المتعافين على التبرع، حيث كتب "الشفاء من الكوفيد نعمة كبيرة من عند ربنا لازم نحمد ربنا عليها فى كل لحظة، ياريت كل اللي ربنا أنعم عليه بالشفاء يساعد بأنه يتبرع بالبلازما بعد 14 يوم من خروجه وبحد أقصى 28 يوم من شفائه.. الموضوع سهل وبسيط ومفيهوش خطورة ويجري فصل البلازما عن الدم ومد الجسد ببقية مكونات الدم كاملة، ويتم تعويض الجسم بمحاليل"، بحسب منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ويقول علام، الذي يحث على المتعافين للتبرع في حديثه لـ"الوطن"، إن التجارب السريرية على العلاج بالبلازما لا تزال مستمرة في أكثر من 100 دولة استنادا إلى المبدأ العلمي بأن الأجسام المضادة في أجسام المتعافين لها دور في مواجهة فيروس كورونا، كما أن وزارة الصحة أعلنت نجاح العديد من التجارب، ما يتطلب المزيد من البلازما لتكرار تجارب على مرضى آخرين وخصوصا مع ارتفاع أعداد المصابين بالبلازما في مصر.

وقرر الطبيب المتعافى تكرار دعوته للتبرع حين وجد قلة المتبرعين وقت ذهب للتبرع، حيث كان هناك شخص واحد وفي انتظار آخر، كما أنه كان الوحيد الذي ذهب من نفسه هذا اليوم، وبقية المتبرعين كانوا يتجاوبون بعد الاتصال بهم، فنشر الدعوة لحثهم على الذهاب للتبرع.

ويوضح الطبيب المقيم في طنطا ومتبرع بالبلازما في القاهرة، أنه نشر صورته حتى يؤكد أنه لم يتأثر صحيا على الرغم من سفره بعد التبرع، وأن التبرع أمر بسيط لا يؤثر على صحة الجسم، خصوصا بعد مد الجسم ببقية مكونات الدم بعد فصل البلازما من الدم.