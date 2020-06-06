إصابة نجل البرلماني محمد الشورى بفيروس كورونا

أكد الدكتور محمد الشورى النائب البرلماني عن حزب مستقبل وطن، عن دائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية، إصابة نجله بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه شاب في نهاية العقد الثالث من عمره وتعرض للإصابة خلال فترة عمله داخل مؤسسة خاصة بالقاهرة وهو ما تسبب في تعرضه لوعكة صحية ظهرت ملامحها الأولى لأعراض الإصابة بالفيروس اللعين على حد قوله.

وتابع الشورى: "الحمد لله حالته الصحية في تحسن طيب وإيجابي وربنا يرفع البلاء عن كل المصريين وسنواصل عملنا كأطباء وصفتي عضو من جنود الجيش الأبيض خلال الفترة القادمة" مشيرا إلى بدء إجراءات عزل نجله لمدة 14 يوما داخل منزله الخاص".

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ناشد المواطنين بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والمتضمن إلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والخاصة والمحال التجارية والأسواق وجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية للحماية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وشدد محافظ الغربية في توجيهاته بأهمية اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية وتفعيل غرف العمليات لتلقي شكاوي المواطنين وتفعيل تلقي علاج مصابي كورونا على مستوى كافة المستشفيات العامة .