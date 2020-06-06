ابنة رجاء الجداوي تنفي خروج والدتها من العناية المركزة: ادعوا لها

نفت أميرة حسن مختار نجلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، جميع الأخبار التي انتشرت خلال الساعات الماضية بشأن خروج والدتها من العناية المركزة بمستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية.

وأكّدت نجلة رجاء الجداوي، لـ"الوطن"، أنَّ هذه الأخبار ليست صحيحة، موضحة "والدتي مازالت في العناية المركزة"، مطالبة جموع الشعب المصري والعربي بالدعاء لوالدتها للخروج من غرفة العناية المركزة.

كانت رجاء الجداوي نُقلت لمحافظة الاسماعيلية وخضعت للعزل في أولى أيام العيد بعد أن أُصيبت بالفيروس نهاية شهر رمضان خلال تصوير مسلسل "لعبة النسيان".