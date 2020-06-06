15 مستشفى لعلاج مصابي كورونا بدمياط

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة دمياط، إدراج 15 مستشفى لفرز وتشخيص وعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن تعليمات وزارة الصحة والسكان والخاصة بإدراج 320 مستشفى لعلاج الفيروس بالجمهورية.

وذكر محمود طلحة وكيل الوزارة، أن منظومة العمل داخل محافظة دمياط تتم على مراحل، حيث تم البدء بالمرحله الأولى التي تشمل العمل بكل من مستشفيات الحميات والصدر، وبعدها مستشفى دمياط العام، ثم مستشفى كفر سعد المركزي ثم مستشفى الزرقا المركزي.

وأضاف أن مستشفى كفر سعد المركزي والطوارئ تقدم كافة الخدمات العلاجية الحالية والسابقة كما هي دون تغيير، مع التشديد على اتباع الإجراءات الوقائية الاحترازية؛ ولكن سيتم فقط تحويل حالات الحوادث المنقولة بالإسعاف لاستقبالها بمستشفى كلية الطب جامعة الأزهر بدمياط الجديدة، نظرًا للحاجة الشديدة للعناية المركزة بمستشفى كفر سعد المركزي والطوارئ، وفقًا لما تم التنسيق بهذا الشأن مع نائب رئيس جامعة الأزهر، وعميد كلية الطب جامعه الأزهر بدمياط الجديدة.