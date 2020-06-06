"شيخوخة" في دمياط.. عجوز يشكو قطع معاشه الشهري

تقدم المواطن أحمد عبدالرحمن الأشقر، مقيم بقرية الخياطة بشكوى لرئاسة الجمهورية، للمطالبة بالتحقيق في واقعة قطع معاش شهري "شيخوخة"، منذ فترة طويلة، وجرى تحويله لمعاش تكافل، وفوجئ بانقطاع المعاش، وعدم صرفه له.

وقال الأشقر في شكواه، "حينما تظلمت عن السبب، كان الرد بإلزامي بتقديم بيان من الضرائب العقارية، أنني لا أمتلك عقار آخر غير الذى أسكن فيه، وجاء رد الضرائب العقارية بعدم وجود عقارات أخرى، بخلاف منزلي الذي أسكن فيه المكون من حجرتين بصالة بمنافعها".

وأضاف الأشقر، حينما ذهبت إلى المختصين بالشؤون الاجتماعية بقرية الخياطة، رفضوا بقبول التظلم أو حتى التعديل، بحجة أن المعاش سيلغى، وقالوا بالحرف الواحد: "إذا سجلنا لك هذا التعديل، سيرمى المعاش في الزبالة، وإن الرقابة الإدارية، هي المتسببة في إيقاف المعاش".

واشتكى الأشقر موظفي الشؤون بسوء المعاملة، وكأنهم عبيد، وأنقطع المعاش عني منذ 4 أشهر دون سبب أو جريرة، مطالبا بحل أزمته.

في المقابل قال حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن في دمياط في تصريح لـ"الوطن"، تقدم المواطن بتظلم، وذلك بحضور عمرو السلاب رئيس الوحدة، وسيتم اتخاذ اللازم.