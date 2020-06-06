ورشة عمل لتحويل مستشفى الأحرار بالزقازيق لعزل مصابي كورونا 

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ورشة عمل مع الدكتور عبدالكريم العراقي مدير عام مستشفي الأحرار التعليمي، لمناقشة إجراءات تحويل مستشفي الأحرار إلى مستشفى عزل للحالات الإيجابية والمشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

واستعرضت الورشة خطة الإخلاء للحالات الموجودة بالمستشفى من كافة التخصصات الطبية، باستثناء حالات الأمراض التنفسية، ودخول الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، مع وضع تصور على الطبيعة لخط سير المرضى، وأماكن تواجد الفرق الطبية داخل المستشفى، والتأكد من المسار الآمن للفرق الطبية، وطرق التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، واتباع كافة معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي بالمستشفي، مع تعزيز سبل التعاون بين المديرية والمستشفي.

يُذكر أن المستشفى ستقدم الخدمة الطبية بكامل تخصصاتها المختلفة لمصابي كورونا المستجد، سواء بالعناية المركزة أو غيرها، من إجراء التدخلات الطبية والعمليات (الجراحة العامة، جراحة العظام، والولادة، وغيرها) بأقسام المستشفى.