أبو الغيط يثمن مبادرة القاهرة لتسوية الأزمة الليبية

أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، عن تثمينه للمبادرة التي أطلقها، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، لإيقاف القتال في ليبيا والتوصل إلى تسوية سياسية متكاملة للأزمة في البلاد.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، إن أبو الغيط، يرحب بكافة الجهود - وبالذات العربية - الرامية إلى حقن الدماء بين الأشقاء الليبيين وتثبيت وقف شامل لإطلاق النار، داعياً الي استكمال مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا، واستئناف الحوار السياسي بين مختلف الأطياف والمكونات الليبية.

وجدد المصدر، موقف الجامعة العربية المرتكز على ضرورة الوصول لتسوية وطنية خالصة للأزمة الليبية، بعيدا عن كافة التدخلات العسكرية الخارجية في الصراع، وبالشكل الذي يحافظ على وحدة أراضي الدولة الليبية وسيادتها الإقليمية.