"أسود زي أبوه".. محمد رمضان يرد على تعليق عنصري: "فخور بلوني"

رد الفنان محمد رمضان، على إحدى متابعاته، التي هاجمته بتعليقات عنصرية، حيث شطب اسمها وشارك ما كتبته عنه، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وشارك رمضان، صورة مع "علي" ابنه، حيث قال إنه علمه كيفية تعقيم غرفته في كليب فيروس كورونا، لتشارك إحدى متابعاته الصورة، وتعلق عليها: "أسود زي أبوه، المصيبة إن ما حدش من عياله في جمال أمهم ولا لونها".

ورد عليها الفنان محمد رمضان، وكتب: "أنا فخور بلوني ولون أبويا وأولادي اللي ربنا خلقه، ومبسوط إن ولادي هيطلعوا ضد العنصرية، والدليل إن أمهم وأبوهم لونين مختلفين عن بعض".