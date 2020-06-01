محمد رمضان يهنئ شقيقته بزواجها متجاهلا "أزمة الفرح": ضلعي ونصف قلب أمي

هنأ محمد رمضان شقيقته بزواجها عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" متجاهلا الأزمة التي حدثت عقب إقامة حفل الزفاف.

ونشر رمضان صورة تجمعه بشقيقته من حفل زفافها، وعلق على الصورة: "أختي ضلعي ونصف قلب أمي، اللهم أحفظها وأسعدها".

وكان حفل زفاف إيمان رمضان شقيقة الفنان محمد رمضان، والمهندس حسام حامد، أثار جدلًا واسعًا، أمس الأحد، بسبب إقامته وسط تجمع من المعازيم، مخالفة لقرارات مجلس الوزراء بتعليق المناسبات التي تستدعى تجمعًا كثيفًا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكشفت مصادر أمنية أن قوات الأمن أفرجت عن زوج شقيقة الفنان محمد رمضان، المهندس حسام حامد، من ديوان قسم شرطة الشيخ زايد، وذلك بعد ضبطه واستجوابه حول الفيديو والصور التي تم تداولها على فيسبوك وتضمنت إقامة حفل زفافه على شقيقة محمد رمضان.