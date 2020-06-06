رويترز: إصابات كورونا في العالم تتجاوز 7 ملايين

أفادت وكالة أنباء رويترز أن إصابات كورونا في العالم تجاوزت 7 ملايين شخص.

وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسيوس، اليوم، ضرورة تمكين من تزيد أعمارهم عن الـ60 عاما من الحصول على الاقنعة الطبية الواقية للحماية من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال جيبريسوس في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية إن الإرشادات التوجيهية الخاصة باستعمال الأقنعة الواقية في طريقها إلى النشر على الرأي العام لمعرفة المزيد حول أهمية استخدامها.

وشدد المدير العام للمنظمة، على ضرورة الالتزام بها في المناطق التي يصعب فيها تطبيق التباعد الاجتماعي بسبب الكثافة السكانية المرتفعة لاسيما في وسائل المواصلات العامة أو الأسواق والطرقات.

وأشار جيبريسوس، إلى أن هذه الأقنعة الطبية هي فقط جزء من سياسة أكبر للحماية من الفيروس وليست وحدها كافية لمحاربته، مشددا على ضرورة استمرار الحكومات في إجراء الاختبارات التشخيصية لتحديد المصابين وتطبيق الحجر الصحي عليه واقتفاء آثار اتصالاتهم.