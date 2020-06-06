أفغانستان تحقق في مقتل 3 مهاجرين أطلقت الشرطة الإيرانية النار عليهم

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية إجراء تحقيق شامل في الحادث الذي شهد مقتل 3 مواطنين أفغان في إيران بعد إطلاق النار عليهم من قبل الشرطة الإيرانية في إقليم يزد.

وأشارت الوزارة - في بيان نقله موقع (طلوع نيوز) الإخباري الأفغاني، اليوم، إلى أن 4 مواطنين أخرين أصيبوا في الحادث فيما لا يزال بعضهم مفقودا بحسب التقارير الأولية.

وأوضحت الوزارة أن نائب حاكم إقليم يزد الإيراني أحمد تاراهومي، أكد أن الشرطة الإيرانية أطلقت النار على السيارة التي كانت تحمل مهاجرين أفغان وذلك بعد أن رفض سائق السيارة التوقف عندما طلبت منه الشرطة، وأصابت النيران إحدى عجلات السيارة ففقد القائد السيطرة قبل أن تشتعل فيها النيران.

وأضافت الوزارة أن وفدا من المسؤولين الأفغان وصل إقليم يزد للتحقيق في الحادث والعثور على الضحايا والمصابين وتحديد هوياتهم.