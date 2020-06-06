حفتر يوجه دعوة للأطراف الليبية للحوار من قصر الاتحادية

قال المشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خلال القمة الثلاثة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، المنعقدة بقصر الاتحادية إن المفاوضات السابقة والحالية من أجل تهدئة الأوضاع في ليبيا تسعى لتحقيق أهداف واضحة ومحددة والمتمثلة في ثوابت التأكيد المطلق على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها وترابها الوطني، والقضاء على المجموعات الإرهابية المصنفة بقرارت مجلس الأمن.

وأضاف أنها تتمثل أيضا في الدعوة للحوار الليبي وبشكل فوري بحيث يشارك فيه جميع الليبيين من أعيان ومشايخ القبائل والسياسيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني والشباب والمرأة ويكون حوارا مجتمعيا ينتج مجلسا رئاسيا جديدا وتشكيل حكومة وحدة وطنية تسند لها مهام تقديم أفضل مستوى للخدمة العامة للمواطنين وإعتمادها من مجلس النواب.

وتابع أنها كذلك توحيد المؤسسات المنقسمة مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والهيئة العامة للاستثمار الخارجي، حتى يمكن ضمان التوزيع العادل للثورة.

وأشار حفتر إلى أن هذه الأهداف الشاملة والواضحة جاءت مستجمعة مع مبادرة مصر، ونؤكد أننا مؤيدين وداعمين لها وقبولنا لها، آملين بالتأييد الدولي لها لضمان نجاحها والعبور بليبيا لبر الأمان والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية وعودة المهجرين لضمان الاستقرار السياسي وهو المطلب الرئيسي للشعب الليبي.

واختتم حفتر كلمته: "نكرر شكرنا وتقديرنا لجهودكم سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونحيي دولة مصر الشقيقية ودورها الفاعل في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام وليبيا بشكل خاص".