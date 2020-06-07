"الأهلي المصري" و"مصر" يدعمان مستشفى المنيا الجامعي بـ130 مليون جنيه

وقع كل من البنك الأهلى المصرى وبنك مصر بروتوكول تعاون مع جامعة المنيا، بهدف دعم مستشفى المنيا الجامعى بـ130 مليون جنيه، لتنفيذ المرحلة الأولى بمبنى ملحق عمليات المستشفى، والتى تشمل غرفتين للعمليات وغرفة عناية مركزة وغرفة إفاقة ومحور اتصال بين الملحق والمستشفى الرئيسى والمستلزمات الكهروميكانيكية والغازات والعيادات الخارجية، وفقاً لبيان صادر عن البنكين.

وأكد هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن البروتوكول يأتى انطلاقاً من الدور المجتمعى البارز لبنكى الأهلى المصرى ومصر فى كافة المجالات التنموية، خاصة فى دعم مجال الصحة، الذى يعد محوراً مهماً من المحاور التى ترتكز مساهمات البنكين فيها لطبيعته الاستثنائية والحيوية، مضيفاً أن البنك الأهلى حريص على المساهمة فى تطوير مستشفى المنيا الجامعى بتخصصاته المختلفة، وهو ما يندرج ضمن مساهمات البنك فى مختلف مجالات المسئولية المجتمعية والتى تجاوزت 6 مليارات جنيه فى السنوات الخمس الأخيرة، حيث يحرص البنك فى استراتيجيته لخدمة المجتمع على دعم القطاعين الصحى والتعليمى بشكل أساسى لكونهما أحد أهم المجالات التى تؤثر بشكل مباشر فى خطط الدولة للتنمية، مشيراً إلى أن نصيب مساهمات البنك فى ملف الصحة 1.75 مليار جنيه خلال خمس سنوات، وهو ما يؤكد فاعلية تلك الاستراتيجية وأثرها الإيجابى على خدمة المواطنين.

ومن جانبه قال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك يحرص على المساهمة فى التنمية الشاملة لمختلف قطاعات المجتمع بما فى ذلك الصحة والتعليم والثقافة والعمل، والبيئة ومساندة القرى الأكثر احتياجاً ومشروعات المرأة المعيلة وكل ما يختص بتنمية الإنسان، كما يسعى لدعم جهود الدولة فى كافة المجالات التنموية وخاصة فى مجال الصحة والتعليم، والتى تحرص الدولة على الارتقاء بهما لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين بما ينعكس على الصالح العام، مشيراً إلى أن إسهامات البنك فى مجال المسئولية المجتمعية خلال الخمس سنوات الأخيرة وصلت لنحو 2.6 مليار جنيه.

هذا وقد أشاد الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، بدور بنكى الأهلى ومصر فى دعم المستشفى سعياً للارتقاء بمستوى الأداء فيه بما يؤهله لخدمة مواطنى المحافظة التى يصل عدد سكانها إلى نحو 6 ملايين مواطن بشكل أفضل، كما أشار إلى أن تكاتف الجهود سواء على المستوى العام أو الخاص، أو على مستوى العمل الأهلى، مع جهود الدولة التنموية سوف تعظّم من المنافع التى تعود على المواطنين.