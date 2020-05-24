بنك مصر يحصد جائزتين في مجال الصيرفة الإسلامية من "جلوبال بانكينج" و"ذا بانكر"

نجح بنك مصر مؤخراً فى الحصول على جائزتين فى مجال الصيرفة الإسلامية، الجائزة الأولى هى «أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية للشركات - مصر 2020» من «جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو»، والجائزة الثانية هى «جائزة عملية العام فى أفريقيا للتمويل الإسلامى لعام 2020» من مجلة ذا بانكر فاينانشال تايمز العالمية، وذلك عن مشاركته فى تمويل شركة البحر المتوسط للغزل والنسيج بنحو 34.2 مليون دولار أمريكى، وقد تم منح التسهيل بغرض إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية لشركة البحر المتوسط للغزل والنسيج، مما يسمح للشركة بالنمو بالشكل الصحيح.

وقد تم تمويل هذه الصفقة عن طريق البيع وإعادة التأجير لأصول الشركة، هذا ويتم الحصول على تلك الجوائز وفقاً لعدد من المعايير الفنية التى يتم من خلالها تحليل نتائج البنك فى كل مجال لمعرفة البنك الفائز فى كل تصنيف على حدة، حيث تعد هاتان الجائزتان شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم مجلتا «ذا بانكر» و«جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو» بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى المجالات المختلفة.

وأوضح البنك فى بيان له أنه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، والتى بلغ عددها 44 فرعاً، منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية إلى 8.7 مليار جنيه فى يونيو 2019 فى مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية، تركز أغلبها فى قطاعات التشييد والبناء وشبكات الصرف الصحى وصناعة وتجارة الأغذية والمشروبات والتنمية العقارية والوساطة المالية والتأمين.

البنك يستكمل مسيرته الحافلة فى مجال ائتمان الشركات ويشارك فى تحالف مصرفى جديد لضخ 2٫1 مليار جنيه فى مشروعى "سراى 1" و"سراى 2" بالقاهرة الجديدة

هذا وقد حصد بنك مصر العديد من الجوائز بمختلف قطاعات الأعمال عن الفترة السابقة، ففى مجال الصيرفة الإسلامية نجح بنك مصر فى الحصول على جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر 2019 من مجلة إنترناشيونال بيزنس، فضلاً عن جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر لعامَى 2018 و2019 من مجلة جلوبال بيزنس أوت لوك البريطانية، وجائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر لعامى 2018 و2019 من مجلة إنترناشيونال فاينانس، كما حصل البنك على أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية - مصر 2019 من مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو.

كما حصد البنك مؤخراً العديد من الجوائز فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة، حيث حصل البنك على المركز الأول فى السوق المصرفية المصرية فى ترتيب وتسويق القروض المشتركة، وذلك وفقاً لما أعلنته مؤسسة بلومبرج العالمية وفقاً لقائمة القروض المشتركة عن عام 2019، حيث حصل بنك مصر على المركز الخامس كأفضل مسوِّق تمويلى، بالإضافة إلى المركز السادس كمرتِّب رئيسى للقروض المشتركة على مستوى القارة الأفريقية، وذلك ضمن بنوك دولية أخرى بالقائمة، كما حصل البنك على المركز الخامس عشر كأفضل مسوِّق تمويلى عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هذا بالإضافة إلى حصول البنك على جائزة أفضل بنك مصرى فى تمويل المشروعات الكبرى لعام 2019 من الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب.

واستكمالاً لهذه المساهمات الفعالة فى دعم الشركات المصرية فى القطاعات المختلفة، قام بنك مصر بالمشاركة فى تحالف مصرفى لمنح تمويل بمبلغ 2.1 مليار جنيه مصرى لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، يضم بنك مصر كوكيل للضمان، والبنك الأهلى المصرى كوكيل للتمويل، والبنك العربى الأفريقى الدولى كمنسق عام للتمويل، حيث قامت بنوك التحالف بصفتها مرتِّبة رئيسية أصلية بتوقيع عقد قرض مشترك طويل الأجل مع الشركة بـ2.1 مليار جنيه مصرى، وذلك بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعى «سراى 1» و«سراى 2» بالقاهرة الجديدة، كما يهدف القرض إلى إعادة تمويل رصيد القرض المعبرى الممنوح للشركة من البنك العربى الأفريقى الدولى، وتصل مدة القرض إلى 8 سنوات تتضمن عامين ونصف العام تمثل الفترة المتاحة للسحب والسماح للتمويل، وتم توزيع حصص القرض بالتساوى بين كل من بنك مصر والبنك الأهلى المصرى والبنك العربى الأفريقى الدولى، لتكون حصة كل بنك نحو 700 مليون جنيه.

وقال البنك إن هذا التمويل يُعد استكمالاً لنجاحاته خلال الفترة السابقة فى مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة، وتأكيداً على الأداء المتميز للبنك ونتائجه المالية القوية، واستمراراً للخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها بنك مصر لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة، وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات التى توفر العديد من فرص العمل سواء المباشرة أو غير المباشرة عن طريق العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة بها.

فقد استطاع بنك مصر خلال عام 2018/2019 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى 8 عمليات تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 20.45 مليار جنيه بحصة تصل إلى 10.1 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل «الاستثمار العقارى، مواد بناء، بترول وغاز، خدمات مالية، مقاولات عامة ومتخصصة والتمويل العقارى»، كما توجد عمليات مستهدفة وتحت الدراسة وجارٍ الانتهاء منها لما يقرب من 20 عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 49.2 مليار جنيه، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقعة لبنك مصر فى تلك العمليات 16.7 مليار جنيه تقريباً فى عدة قطاعات مثل «الاستثمار العقارى، الغزل والنسيج، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الزراعى والحاصلات الزراعية، الأسمدة، البتروكيماويات، الخدمات المالية، التعليم».