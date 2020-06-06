رئيس حزب الغد عن رفض تجديد جواز سفر أيمن نور: انتصار للوطنية

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن إيمن نور اعتاد عداء الدولة المصرية ويسيء لها ولمؤسساتها في الخارج كذبا وزورا والجميع يعرف عنه ذلك.

وأشاد موسى في تصريحات لـ"الوطن"، بحكم المحكمة الإدارية العليا النهائي برفض تجديد جواز سفر أيمن نور، واعتبره انتصارا للوطنية ضد هذا الشخص الذي لا يعرف أي انتماء لهذا الوطن.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن وزارة الخارجية، وألغت حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الأخيرة بتجديد جواز سفر أيمن نور رئيس حزب الغد السابق.

وأكد موسى أن مواقف أيمن نور غير الوطنية معروفة للشعب المصري فهو دائما يعتاد الكذب ويحرض ضد وطنه وخدع جميع من ذهبوا معه أو ورائه إلى تركيا الدولة التي تأويه وتدعم الإرهاب في المنطقة.

وكان أيمن نور طعن أمام محكمة القضاء الإداري، على اﻻمتناع عن تجديد جواز سفره في القنصلية المصرية بتركيا ولبنان، وحصل على حكم لصالحه استنادا إلى أن الخارجية لم تقدم أي أسباب تمنع إجابة طلبه.

وجاء في طعن وزارة الخارجية الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، أن أيمن نور، لم يتقدم لوزارة الخارجية، بطلب ﻻستخراج جواز سفر دائم له، وأن حكم أول درجة قد خالف صحيح القانون ووجب إلغاؤه.

وتنص المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية رقم 97 لسنة 1959، في شأن جوازات السفر، أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية، لأسباب مهمة يقدرها، رفض منح جواز السفر أو تجديده، كما يجوز له سحب الجواز بعد إعطائه.