تأجيل الاستحقاقات الائتمانية على عملاء مشروعك بالأقصر

أعلنت ميرفت سيد، مدير برنامج "مشروعك" بمحافظة الأقصر، أنه بناء على الكتاب الدوري الصادر برقم 92 لسنة 2020 ، تقرر تأجيل الاستحقاقات الائتمانية وجميع المبالغ المستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية، بحيث يتم ترحيلها بداية من من صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر.

وأكدت مدير مشروعك بالأقصر، أن جميع البنوك ملتزمة بعدم فرض أي عوائد أو عمولات تأخير على التأجيل، على أن تطبق هذه الإجراءات على جميع عملاء مشروعك، وبذلك يحق لكافة العملاء المستفيدين من المبادرة تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر.

وأضافت أنه قد تم التواصل تليفونياً مع جميع عملاء "مشروعك" من خلال المقرات المتواجدة بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة، كما قامت البنوك أيضاً بإعلام العملاء.