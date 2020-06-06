بعد تحويله لعزل صحي.. الأقصر العام يخصص ممرا آمنا لمرضى غسيل الكلى

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، قيام إدارة مستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، بعمل ممر آمن لمرضى الغسيل الكلوي بالأقصر تأمينًا لهم ولصحتهم، وذلك بعد قرار تحويل مستشفى الأقصر العام إلى مستشفى فرز وعزل لحالات فيروس كورونا المستجد.

وأضافت المديرية، أنه سيتم في غضون 24 ساعة فتح ممر ثاني لمرضى الكلى لاستخدام مصعد كهربائي إضافة للسلم الخارجي، كما تقرر تأمين المستشفى بقوة شرطية كاملة، حرصاً على سلامة المرضى وتأميناً للطاقم الطبي ومرضى الكورونا بالمستشفى، وأيضاً لمنع المرافقين من الدخول إلى المستشفى منعاً لتفشي العدوى.