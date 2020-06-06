إصابة مدير مستشفى الأقصر العام بفيروس كورونا  

أعلن الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، بدء عزله عقب ظهور نتيجة مسحته الطبية مؤخراً بإيجابية إصابته بفيروس كورونا، ليقرر عزله لحين الشفاء التام ومعاودة العمل من جديد بموقعه لخدمة الأهالي والمرضى والمصابين.

إيجابية التحاليل المعملية لـ"عمر" جاءت عقب المسحات الدورية لكافة الفرق الطبية التي تتعامل مباشرة مع الحالات المشتبه بإصابتها بكورونا والمصابين بالفعل، وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية، فظهرت نتيجته وعدد من الأطباء وفنيين الأشعة والتحاليل في مستشفى الأقصر العام ومستشفى الأقصر الدولي بإيجابية المسحات دون ظهور أعراض، وتقرر نقلهم للعزل الصحي لحين الشفاء ومعاودة العمل من جديد.

وأكد مدير مستشفى الأقصر العام أنه بصحة جيدة تماما ويتلقى العلاج اللازم لحين انتهاء فترة عزله والوصول لمرحلة الشفاء التام، حيث يتابع العمل مع قيادات مستشفى الأقصر العام أولاً بأول بصورة طبيعية.

وكان الدكتور خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، أعلن الأحد الماضي متابعة حالات المصابين بفيروس كورونا والمقرر لها العزل المنزلي، عن طريق الإشاعات والتحاليل وطرق الوقاية.

وقال عمر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نظراً لكثرة وانتشار حالات فيروس كورونا وصعوبة توفير أماكن للعزل بالمستشفيات، أنا مستعد بإذن الله أن أتابع أي حالة كورونا معزولة في البيت عن طريق عرض الإشاعات والتحاليل ووصف العلاج وطرق الوقاية، وكيفية التعامل معها في أي وقت وذلك عن طريق الماسنجر أو الواتس آب، وأتمنى من زملائي الأعزاء أن يتبنوا الفكرة لمساعدة أهالينا، وأسأل الله العظيم أن يرفع عنا الوباء والبلاء".