نائب محافظ مطروح تتفقد مستشفيات العلمين والضبعة والحمام

تفقدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح والدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمطروح وبعض القيادات مستشفى الحمام والعلمين والضبعة للإطمئنان على مدى جاهزيتها فى أى وقت لإستقبال أى حالات إشتباه بالإصابة بفيروس كورنا وتوافر جميع المستلزمات الطبية والوقائية الكافية للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى، وكذلك الأسٍرة مع الالتزام بالاجراءات الوقائية خاصة ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد حفاظا على سلامتهم مع الإجراءات الوقائية والاحتزارية لمواجهة جائحة فيروس كورونا.

كما وجهت نائب المحافظ بتكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم خاصة بطرقات المستشفى ودورات المياه حفاظا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

كان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللجنة المشكلة للمرور والإطمئنان على توافرالمستلزمات الطبية والإستعداد وجاهزية عدد من المستشفيات لإستقبال أى حالات إشتباه بالفيروس والتعامل معها، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة الدورية المستمرة للمستشفيات المخصصة لإستقبال حالات كورونا.

وأشادت نائب محافظ مطروح بالجهود المبذولة من الأطباء وأطقم التمريض والإستعداد للإجراءات الطبية للتعامل مع أى حالاتإمشتبه اصابتها بالفيروس ، وموجهة باستمرار الاهتمام والعناية بالحالات والشكاوى الواردة.