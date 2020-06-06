تعليم شمال سيناء عن حجب نتيجة الصف الأول الثانوي: ما نعرفش السبب

أكد حمزة رضوان مدير التعليم العام بشمال سيناء، أن المديرية تتابع عن كثب موضوع حجب نتيجة طلاب الصف الأول الثانوي بالمحافظة.

وأضاف "رضوان" أن عملية حجب النتيجة فيها نوع من الارتياح، ومؤشر يدل على مراعاة الوزارة لما حدث يوم 6 مايو الماضي، حينما فُصلت شبكات الإنترنت عن المحافظة، ولم يتمكن جميع الطلاب من أداء امتحان مادة الجغرافيا، موضحًا أن المحافظ تواصل الوزارة بهذا الخصوص ويتابع الوضع بكل دقة.

وأشار إلى أن خبرًا سارًا في انتظار الطلاب، ولكنه رفض الإفصاح عنه إلا بعد إفصاح الوزارة أولًا، مؤكدًا أنه لن يضار أي من الطلاب.