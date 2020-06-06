معيط عن قرض صندوق النقد الدولي: عاوزين نحافظ على نتائج الإصلاح

تحدث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن عقد اتفاق ائتماني مع فريق صندوق النقد الدولي، لمدة 12 شهرا، بقيمة 5.2 مليار دولار.

وقال معيط خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة، إن أكثر من 100 دولة قدمت طلبات لصندوق النقد الدولي، متابعًا: "مصر عاوزة تحافظ على نتائج الإصلاح الاقتصادي، ومينفعش الأزمة دي تضيع نتائج الإصلاح، وده يتطلب الدعم خلال هذه الفترة".

وأردف: "مصر حصلت على 2.8 مليار دولار، وهو هدفه دعم الموازنة، بحيث إننا نزيد تمويل الموازنة بالعملة الصعبة، حتى نحافظ على نوع من الاستقرار للسياسات، حتى يتعافى الاقتصاد مرة أخرى، دون أي أثر سلبي".

وأشار إلى أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لدعم الإنفاق على الصحة والحماية الاجتماعية، للتعويض عن نقص الإيرادات.

وواصل: "القرض مؤشر على قدرة الاقتصاد المصري، وتقريبًا 20 دولة حصلت على القرض من أصل 100 دولة تقدمت بالطلب، لأن الصندوق بيبقى عاوز يتأكد إن الدولة دي اقتصادها كويس، لأنها مجرد ما توافق كتير من المؤسسات والمستمثرين بتمشي ورا الصندوق".