بدء فلترة بيانات المتعافين من كورونا تمهيدا للتبرع بالبلازما في الأقصر

بدأ بنك الدم الإقليمي بالأقصر، إجراءات عملية فلترة بيانات المتعافين من فيروس كورونا، تمهيدًا للتواصل معهم لإجراء عملية التبرع بالدم، وفصل البلازما، واستخدامها لعلاج مصابي كوفيد-19، عقب اعتماد وزارة الصحة والسكان، لهذا الأسلوب العلاجي وإدخاله ضمن البروتوكول المقدم من وزارة الصحة.

وبدأ بنك الدم في تسلم البيانات الخاصة بالمتعافين من فيروس كورونا ممن خضعوا للعلاج بمستشفى العزل بإسنا، وذلك عقب وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس كورونا لاستخدامها في علاج المصابين بالفيروس، وذلك في إطار جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت إدارة البنك مدى قابلية المتعافين من كورونا لعملية التبرع بالدم، وانطباق كافة شروط التبرع المحددة من جانب وزارة الصحة والممثلة في أن يكون السن من 18 عاما حتى 60 عاما، وألا يقل الوزن عن 50 كيلو جراما، ونفس شروط التبرع ببلازما المتعافين هي نفس شروط التبرع بالدم.

ومن المقرر أن تبدأ عملية التبرع منتصف الأسبوع الجاري، ومتوقع أن يكون هناك إقبال من جانب المتعافين على التبرع بالدم، لإنقاذ حياة المرضى الآخرين.

وكان بنك الدم الإقليمي بالمحافظة أعلن أمس الجمعة البدء في الاتصال بالمتعافين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك بهدف التنسيق معهم لإمكانية التبرع بالبلازما عن طريق الجهاز الجديد الذي وصل مؤخرا للأقصر لاستخدامه في علاج المصابين بكورونا.