تعرف على أرقام وعناوين أماكن التبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا

نشرت وزارة الصحة المصرية، عبر صفحتها على فيس بوك، عناوين مراكز نقل الدم التي جرى تفعيل بها سحب بلازما المتعافين من فيروس كورونا المستجد:

المركز القومي لنقل الدم بالجيزة

العنوان: 51 شارع وزارة الزراعة - العجوزة

0237613117 - 0237620202

المركز الإقليمي لنقل الدم بالمنيا

العنوان: شارع كورنيش النيل - بجوار مركز الأورام

0862339241 - 0862339242

المركز الإقليمي لنقل الدم بالأقصر

العنوان: داخل مستشفى الأقصر الدولي بشارع التليفزيون

0952283579

المركز الإقليمي لنقل الدم بطنطا

العنوان: سيجر - شارع حافظ وهبي

0403509575 - 0403511554 - 0403509637

المركز الإقليمي لنقل الدم بالإسكندرية

العنوان: ميدان د/عبد القادر أبو عقدة، مجمع الإسعاف كوم الدكة

033923257 - 034951971 - 037951963

شروط التبرع ببلازما الدم للمتعافين

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، شروط المتعافيين من فيروس كورونا لإمكانية التبرع ببلازما الدم:

- وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

- سحب 2 مسحة سلبية (دليل تعافي المصاب).

- مرور 14 يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس.

- يجري سحب نحو 800 مل تقريبًا من بلازما دم المتعافين.

كما يجب أن يتوافر فيه أيضًا شروط التبرع بالدم الأساسية وهي:

- أن يتراوح عمره بين 18 إلى 60 عامًا.

- أن يكون وزنه أكثر من 50 كيلوجراما.

- أن يقوم بالإجابة على استبيان شروط التبرع بالدم للتأكد من خلوه من الأمراض القلبية أو الصدرية المزمنة، وعدم إجراء عمليات كبرى من قبل.

- شروط التبرع لا تنطبق على أصحاب أمراض (الفيروسات الكبدية، نقص المناعة، الزهري، ومرضى الأورام، ومرضى السكري الذين يستخدمون حقن الأنسولين كعلاج).

- تنطبق شروط التبرع على أصحاب الأمراض المزمنة من "السكري والضغط" المنتظم جراء تناول جرعات الدواء الخاصة.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أنّه على المتبرعين التواصل مع الصفحة الرسمية لخدمات نقل الدم القومي على موقع التواصل الاجتماعي من هنــــــــا.