مدير مستشفى صدر العباسية السابق: الشيشة تنقل كورونا عبر "اللي"

حذر الدكتور عصام المغازي، مدير مستشفى صدر العباسية السابق، من استخدام الشيشية حال فتح المقاهي مرة أخرى.

وأكد "المغازي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن دخول فيروس كورونا لرئة المدخن غير دخول الفيروس لرئة غير المدخن، نظرًا لأنها تكون متعبة ومنهكة.

وأشار إلى أن كل الأبحاث أثبتت أن المدخنين أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، خاصة مدخني الشيشة، لافتًا إلى أنها تنقل السل والدرن والتهاب الكبد الوبائي "أ" وفيروس كورونا، مؤكدًا أن ذلك يحدث حتى لو جرى تغيير "المبسم"، وأن الفيروس يكون موجودا في "اللي" نفسه.