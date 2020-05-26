غلق وتشميع مقهى خالف الحظر وقدم الشيشة بمناخ بورسعيد

أعلن الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد، غلق وتشميع مقهى مارس النشاط وقدم الشيشة للزبائن، بعدما تخفى عن الأنظار بغطاء من الجلد.

جاء ذلك خلال حملة مكبرة نظمها الحي لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بنطاق الحي، حيث أغلقت وشمّعت مقهي بشارع البلدية، لممارسته للنشاط واستقبال رواد وكسر الحظر بالمخالفة للقرارات الصادرة في هذا الشأن، وكذلك تقديم الشيشة مخالفًا للتعليمات والإجراءات الاحترازية والوقائية.

وتم التحفظ على عدد من الشيش المستخدمة وبعض التربيزات، ووعائين للفحم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابه.

وتأتى هذه الحملة استكمالًا للحملات المستمرة التى تتم بكافة المناطق بنطاق حي المناخ، فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تقوم بها المحافظة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.