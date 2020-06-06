 16 منفذا لبيع الكمامات بأسعار مخفضة بالغربية

أعلنت محافظة الغربية، فتح 16 منفذًا على مستوى مراكز ومدن المحافظة لبيع الكمامات بسعر جنيهين للمواطنين، بالتعاون مع أمانة حزب مستقبل وطن بالغربية، وذلك ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد بيان للمركز الإعلامي للمحافظة، توفير منفذ بمركز طنطا بسبرباي بموقف الشهيد عبدالمنعم رياض، ومنفذ بحي أول طنطا بشارع المديرية أمام البنزينة، ومنفذين بحي ثان طنطا بشارع سعيد مع توت عنخ آمون، وشارع الجلاء عند الموقف الجديد، إضافة إلى منفذين بالمحلة الكبرى، الأول أمام مجلس مدينة المحلة الكبرى، والثاني بميدان المحطة بحي ثان المحلة.

وأشار البيان إلى توفير منفذ بكفر الزيات بجوار نادي كفر الزيات بشارع البحر، و3 منافذ في مدينة زفتى بجوار محطة القطار، ومنفذ بموقف مصر بشارع الجيش، وآخر بموقف طنطا بشارع أبو الحسايب.

كما تم توفير منفذين في سمنود بجوار محطة القطار وموقف الميكروباص بمدخل المدينة، وأول شارع الموقف.

وفي مدينة قطور يوجد منفذ بشارع الجيش أمام مجلس المدينة، ومنفذين بمدينة السنطة بالموقف العمومي على طريق السنطة وشارع بورسعيد عند محطة القطار.