"التموين": سيكون بإمكان المتاجر والسلاسل بيع الكمامات

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الخارجية، إن هناك أكثر من عقوبة توقع على المخالفين لقرار ارتداء الكمامة في المتاجر والسلاسل الغذائية التجارية على مستوى المحافظات، منها الغلق والغرامة المالية على المتجر ذاته، وكذلك تغريم المواطنين 4000 جنيه، موضحًا أنه إذا كان أحد المترددين لم يمتلك كمامة، سيكون بإمكانية المتجر نفسه بيع الكمامات.

وأضاف "حسام الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه سيكون هناك رقابة أيضًا، وإطلاع على فاتورة بيع الكمامة، وإذا كانت هناك مخالفة بيع بأزيد من السعر المعلن، أو ضبط أن الكمامات التي يتم بيعها من مصدر مجهول وليس معلوم، سيتم توقيع عقوبات على المخالف.

وأوضح مساعد وزير التموين، أن هذه القرارات تضمن للمستهلك شراء الكمامة بسعرها الطبيعي دون زيادة، بالإضافة إلى أن تكون كمامة ذات مصدر طبي معلوم.