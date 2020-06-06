انخفاض أسعار الذهب جنيها واحدا بنهاية التعاملات.. وعيار 21 بـ772 جنيها

شهدت أسعار الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية، الأمر الذي جعل الكثير من المقبلين على شراء المعدن الأصفر في حيرة بين الشراء أو العدول عنه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي انخفضت انخفاضًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب، تراجعًا طفيفًا بنهاية تعاملات اليوم السبت، بقيمة جنيه واحد، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 880 و882 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 770 و772 جنيها، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18، بين 660 و662 جنيها، وذلك مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و176 جنيها.