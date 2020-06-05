استقرار أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم.. وعيار 18 يسجل 661 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الجمعة 5 يونيو، بعد أن شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأيام الماضية.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، التي استقرت عند نفس سعر التعاملات التي وردت صباح اليوم.

حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 879 و881 جنيها، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 769 و771 جنيها، بينما تباين سعر جرام الذهب عيار 18 بين 659 و 661 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 6168 جنيهًا.