خبير معادن: بيانات سوق العمل الأمريكي تدفع الذهب للانخفاض

قال خبير في المعادن الثمينة، اليوم، إن أسعار الذهب سجلت انخفاضا في مستوياتها نحو 50 دولارا خلال تداولاتها الأسبوعية لتلامس مستوى 1670 دولارا للأونصة نتيجة انخفاض مستوى البطالة إلى 13% في سوق العمل الأمريكي وعودة الحياة الاقتصادية والتجارية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الكويتية الرسمية "كونا".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "سبائك الكويت" رجب حامد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا"، أن ارتفاع قيمة الدولار ساهم أيضا في انخفاض قيمة المعدن الأصفر وهي علاقة عكسية بينهما فضلا عن زيادة عمليات جني الأرباح جراء وصول الأونصة إلى أكثر من مستوى 1700 دولار.

وذكر حامد، أن الذهب هبط أكثر من 50 دولارا لتستقر الأونصة تحت مستوى 1690 دولارا للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع إذ وصل الفارق بين أعلى سعر حققه الذهب الأسبوع الماضى 1735 دولارا للأونصة وصولا إلى مستوى 1670 دولارا.

وعن أداء معدن الفضة، أوضح حامد، أنه صاحب الذهب في الانخفاض وبحدة أكبر ليلامس مستوى17.54 دولار للأونصة بعد وصوله لمستوى 18.77 دولار نتيجة تأثره بنفس العوامل لدى المعدن الأصفر.

وأشار حامد، إلى ارتفاع الفضة إلى مستويات مسبوقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لارتفاعها أكثر من 60% إذ كانت تتداول عند مستوى 11.60 دولار متوقعا أن تتجاوز 20 دولارا قبل نهاية العام.وفيما يخص أسعار الأسواق المحلية أكد حامد أنها تفاعلت مع هبوط الأسعار إذ وصل سعر الذهب عيار 24 إلى أقل من 17 دينارا للغرام وعيار 21 إلى 15 دينارا للغرام متوقعا أن تنتعش الأسواق بعد انتهاء فترة الحظر الجزئي