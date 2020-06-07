"محدش يزورنا عشان عندنا حالة كورونا".. شجاعة طبيب بالأقصر أمام الوباء

أقدم طبيب صيدلي مقيم بمدينة القرنة، غرب الأقصر، على تعليق لافتة يحذر فيها الناس من زيارة منزله، مطالبا بمنعها إثر إصابة شقيقه الأكبر بفيروس كورونا.

مدى الوعي وحرص الطبيب على عدم انتقال العدوى لسكان قريته، جعله يعلق اللافتة على باب منزله مطالبا فيها بوقف الزيارة لمنزله معلنا إصابة شقيقه على عكس المعتاد من الكثير من أهالي المناطق الريفية التي شهدت حالات إصابة بينهم بالفيروس لكن خوفهم من فضيحة انتشار خبر الإصابة حسب "اعتقادهم" جعلهم يكتمون الأمر في نفوسهم كما كتموا المرض واستمرار التعامل الطبيعي مع الآخرين ما زاد من فرص انتقال العدوى والتي هي بالطبع سريعة الانتشار.

شجاعة الطبيب لم تكتف فقط بتعليق اللافتة لمن يراها إذا كان زائرا أو مارا من أمام منزله لكنه قرر أن ينشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإعلام أصدقائه بالأمر ومن ثم خطورة الزيارة في التوقيت الحالي.

وناشد الصيدلي وكيل وزارة الصحة والطب الوقائي، بإجراء مسحات للمخالطين لشقيقه ممن ظهرت عليهم الأعراض وخاصة والدته لكونها مريضة بالسكري ومعاناتها من ضيق بالتنفس ضمن الأعراض، حتى يطمئن على أفراد أسرته ويتم عزلهم بمستشفيات العزل إذا لزم الأمر خاصة عقب ظهور الأعراض على شقيقه الآخر بالمنزل، الذي قام أيضا بعزل نفسه صحيا بحجرة بالمنزل، لحين إجراء التحليل والمسحات، خاصة لكونه مخالطًا لشقيقه الذي ثبتت إيجابية التحاليل الإصابة بكورونا.

وأكد الطبيب الشجاع حرصه على سلامة أهل بلدته من خلال تعليق اللافتة، لمنع انتقال العدوى بينهم والسيطرة على الأمر سريعا سريعا.

تلك البادرة الطيبة لم تكن هي الأولى بذات البلدة التي أثبت أبناؤها عدم هيبتهم الوباء المستجد، ففي يوم الإثنين من الأسبوع الماضي، أعلن إمام حباشي رئيس لجنة حزب الوفد بمركز ومدينة القرنة، خضوعه للعزل المنزلي، عقب إصابته و6 آخرين من أسرته، بفيروس كورونا المستجد.

وحذر حباشي، الأهالي في منشور كتبه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من الاقتراب من منزله قائلا: "الأخوة الأعزاء، نحيط سيادتكم علما خوفا على سلامتكم، وحرصا منا عليكم، عدم الاقتراب من منزلنا والتواصل عبر الهاتف، لوجود حالات مصابة، وبلغ عددهم 6 حالات، ونخضع للعزل المنزلي لحين التماثل للشفاء".

وأكد القيادي الوفدي، أن الإصابة بمرض كورونا ليس عيبًا أو عارًا لإخفائها، وإنما العيب تعريض الآخرين للخطر بعدم الإفصاح عن ذلك، والذي يسبب الإصابة للغير عن طريق الاختلاط بمصابين، لم يفصحوا عن إصابتهم.