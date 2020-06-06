بدء التشغيل التجريبي لأتوبيسات الكهرباء بمحور المحمودية في الإسكندرية

بدأت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، اليوم السبت، التشغيل التجريبي لعدد من الأتوبيسات الكهربائية بمحور تنمية المحمودية، لخدمة سكان أحياء "شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول".

وقال المهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إنه تم تقسيم الأتوبيسات الكهربائية للعمل على 3 خطوط بمحور المحمودية.

ويبدأ الخط الأول من "بشائر الخير 1 و2" بكرموز مرورا بسموحة وصولا إلى محطة السيوف بالعوايد، والخط الثاني يخدم 6 محطات هي" بشائر الخير - بوالينو - وكالة الحضرة- سموحة – حجر النواتية – السيوف"، بينما يخدم الخط الثالث 16 محطة بدءا من بشائر الخير إلى العوايد.

وأوضح المهندس علي صقر، مسئول بهيئة النقل العام بالإسكندرية، أن سعر تذكرة الخط الأول 10 جنيهات، والثاني 7 جنيهات، والثالث 5 جنيهات، مشيرا إلى أنه تم تخصيص مظلات ومقاعد انتظار للركاب بطول محور المحمودية بأشكال مختلفة حسب رقم الخط.

وأوضح "صقر" تمتلك هيئة النقل العام بالإسكندرية 15 أتوبيسا كهربائيا، مكيف الهواء، ويسع 90 راكبا، ويعمل بمحرك كهرباء 300 كيلو وات، وسرعته القصوى 80 كيلو متر/ الساعة.

يذكر أن مشروع تنمية المحمودية "شريان الأمل" يتضمن إقامة محور مروري جديد بطول 21.1 كيلو متر، ويضم 14 منطقة تنموية، تضم كل منها "مسجد وقاعة متعددة الأغراض وساحة رياضية وحمام سباحة ومستوصف ومبنى تجاري وكافتيريا"، فضلا عن نقطة إسعاف وأخرى أمنية.